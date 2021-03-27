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На «Большую перемену» подали более 150 тысяч заявок в первый день регистрации

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Фото: страница «Большая перемена» во «ВКонтакте»

Более 150 тысяч школьников подали заявки на участие в новом сезоне всероссийского конкурса «Большая перемена» в первый день после старта регистрации. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в субботу, 27 марта.

Как отмечается, прием заявок на новый сезон конкурса открылся в пятницу, 26 марта. Зарегистрироваться на участие можно на платформе bolshayaperemena.online.

В этом году участниками «Большой перемены» могут стать не только старшеклассники, но и ученики 5-7 классов. Кроме того, присоединиться к конкурсу смогут студенты образовательных учреждений среднего профессионального образования и подростки из других стран, изучающие русский язык и ориентированные на получение образования в России.

Открытие нового сезона «Большой перемены» проходит в формате трехдневного онлайн-марафона с 26 по 28 марта в сообществе «Большая перемена» социальной сети «ВКонтакте». Оно завершится в День больших перемен праздничным концертом с участием МОТ, Егора Шипа и группы Pizza.

Организаторы конкурса «Большая перемена» — это АНО «Россия — страна возможностей» и ФГБУ «Роспатриотцентр». Соорганизатором конкурса является Российское движение школьников. Конкурс реализуется в рамках Национального проекта «Образование». В первом сезоне, в 2020 году, в нем приняли участие более миллиона старшеклассников.

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