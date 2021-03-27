В России начались поиски восьмерых беглых солдат

В Оренбургской области начались поиски восьмерых беглых солдат: они покинули расположение войсковых частей в разное время, сейчас их местонахождение неизвестно. Об этом в субботу, 27 марта, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Военный следственный отдел (ВСО) Следственного комитета России (СКР) по Оренбургскому гарнизону просит сообщать любую информацию о дезертирах. По данным следствия, одни из беглецов покинули место службы, другие — не вернулись после отпуска.

Как напомнили сотрудники ВСО СКР по Оренбургскому гарнизону, по закону военнослужащие могут быть освобождены от уголовной ответственности за дезертирство, если причиной их побега из войсковой части стало стечение тяжелых обстоятельств.

12 марта сообщалось, что в Красноярске задержали 23-летнего жителя соседнего региона, который сбежал из войсковой части, где проходил срочную службу, и стал грабить женщин.