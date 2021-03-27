Сергей Лазарев рассказал о «немягкой» посадке после полета на воздушном шаре

Российский певец Сергей Лазарев рассказал о «немягкой» посадке, которая произошла с ним после полета на воздушном шаре в мексиканском городе Теотиуакан. Артист поделился впечатлениями с подписчиками в Instagram и опубликовал видео произошедшего в сторис.

Лазарев рано утром вместе с друзьями отправился в полет на воздушном шаре, чтобы увидеть пирамиды города. Певец опубликовал в своем аккаунте сторис. На некоторых из них видно, что во время посадки Лазарев вместе со своей подругой сидит в корзине, которую во время приземления начинает трясти, а от соприкосновения с землей поднимается пыль. Запись сопровождается нецензурной лексикой. «Остановите шар, я сойду!» — заключил певец.

В декабре 2020 года Лазарев пожаловался на тяжелое финансовое положение из-за коронавируса. Он рассказал, что во время пандемии расходы артистов увеличились, так как неотмененные выступления требовали вложений. По словам певца, он не уволил ни одного сотрудника своей группы и продолжал выплачивать им зарплату.