Китай развернулся в сторону российского транзита по суше

Доставка грузов из Китая в Европу железнодорожным транспортом через Азию и Россию стала более привлекательной для страны после быстрого восстановления китайской экономики после пандемии коронавируса. Об этом пишет Financial Times, передает РБК.

За январь-февраль 2021 года из Китая в Европу отправилось более двух тысяч грузовых поездов, что вдвое больше, чем в 2020 году. В целом в прошлом году число отправок грузов по суше выросло на 50 процентов и в семь раз — с 2016 года.

Специалист по продажам в одной из компаний по производству тренажеров в Китае Нина Фанг объяснила это тем, что с середины прошлого года не только выросли цены на транспортировку морем, но и в два раза увеличился срок доставки, что вызывало недовольство партнеров.

В свою очередь агент в Шанхае Фиона Ванг добавила, что электроника, фитнес-оборудование и продукция для борьбы с коронавирусом, скорее всего, будет и дальше доставляться по суше, так как эти товары пользуются большим спросом и не подходят для авиаперевозок.

Издание пишет, что до 30 процентов клиентов отказались от морских перевозок в пользу железнодорожных.

Еще одной причиной популярности железнодорожных перевозок стала блокировка севшего на мель судна в Суэцком канале. Этот инцидент мешает проходу других контейнеровозов. По подсчетам компании Lloyd’s List, один час блокировки Суэцкого канала обходится мировой торговле в 400 миллионов долларов.