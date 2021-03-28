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В России выявили 9088 новых случаев коронавируса

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Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

В России за минувшие сутки выявили 9088 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии в стране достигло 4 519 832, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале в воскресенье, 28 марта.

По данным оперштаба, инфицированные были обнаружены в 84 регионах страны. Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве (1878), Санкт-Петербурге (701) и Московской области (610), меньше всего — в Республике Алтай (8), Еврейской автономной области (4), а также в Чукотском автономном округе, Магаданской области и Туве (по одному случаю).

За прошедший день умерли 336 пациентов с коронавирусом, полностью выздоровели 8630 человек. За весь период пандемии в России скончались 97 740 зараженных, при этом 4 139 128 человек вылечились.

Ранее в марте замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что в России наблюдается стабилизация эпидемической ситуации с тенденцией к снижению. В то же время эксперт предупредил, что в начале весны все еще возможны суточные колебания заболеваемости COVID-19, поскольку коронавирус приобретает черты сезонной инфекции.

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