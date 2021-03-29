Невеста решила накормить гостей свадьбы пиццей и бургерами из фастфуда

Американка рассказала в Facebook, что решила накормить гостей своей свадьбы бургерами из «Макдоналдса». Об этом пишет издание Daily Mirror.

Анонимная женщина утверждает, что идею заменить обычную свадебную еду фастфудом подал фотограф. «Теперь жених думает, что нужно сделать буфет с Биг Маками, Chick-fil-A, пиццей и пончиками! — написала она. — И я согласна. Мне кажется, это будет весело». По ее словам, они с самого начала хотели устроить нетрадиционную свадьбу, которая не сильно ударит по карману.

Свой пост невеста проиллюстрировала фотографией бывшего президента США Дональда Трампа, стоящего перед столом с грудами бургеров. Кадр был сделан в 2019 году, когда он устраивал торжественный ужин с победителями чемпионата по американскому футболу среди студентов. Для гостей заказали еду из фастфуда, которую подавали на серебряных подносах в обеденном зале Белого дома.

Скриншот поста вызвал бурное обсуждение на Reddit. Мнения разделились: одни сочли идею безвкусной, другие согласились с невестой, что Биг Мак на свадьбе — это весело. «Честно говоря, не вижу в этом ничего плохого, особенно если гостей предупредят заранее», — написал один из пользователей. Другой рассказал, что на его свадьбе ели только пиццу. Это случилось, потому что он женился в разгар карантина, когда рестораны были закрыты.

В 2018 году сообщалось, что американец Дон Горске съел 30 тысяч Биг-Маков и остался здоров. По его словам, он в течение 44 лет поглощал 14 сэндвичей из «Макдоналдс» в неделю.