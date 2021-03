На коже здоровых людей нашли невидимого убийцу

Ученые Флоридского университета выяснили, что люди среднего и пожилого возраста, имеющие на своей коже метициллин-резистентный золотистый стафилококк (или MRSA), в два раз чаще умирают в течение следующих десяти лет, чем те, кто не являются носителями опасной бактерии. Статья исследователей опубликована в журнале Journal of the American Board of Family Medicine.

Специалисты проанализировали данные Национального обследования состояния здоровья и питания за 2001-2004 годы. Сведения об участниках в возрасте 40-85 лет сопоставили с данными Национального индекса смертности, чтобы отследить случаи преждевременной смерти за 11-летний период. Учитывались такие сторонние факторы, как пол, раса, этническая принадлежность, уровень доходов, состояние здоровья и факт госпитализации в предыдущие 12 месяцев.

Материалы по теме «Закончилось это плохо» Как смертельные эпидемии меняли историю человечества Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества

Исследователи обнаружили, что уровень смертности среди участников без MRSA составлял около 18 процентов, но среди участников с устойчивым стафилококком уровень смертности составлял 36 процентов.

Золотистый стафилококк встречается на коже и в носу примерно трети американцев, при этом более трех миллионов человек являются носителями MRSA, устойчивого к антибиотикам. Многие люди не знают, что они — носители невидимого убийцы, который примерно в четверти случаев становится причиной смертельно опасной инфекции при ослабленном иммунитете (или при приеме антибиотиков).

В 2017 году у 119 тысяч американцев развилась стафилококковая инфекция кровотока, и почти 20 тысяч больных умерли. Бактерия может попасть в организм через раны, хирургические надрезы или катетеры.