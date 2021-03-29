Лошадь откусила пятилетней девочке палец в российском городе

В Симферополе, Крым, лошадь откусила палец пятилетней девочке. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

В воскресенье, 28 марта, мать и дочь гуляли по Детскому парку и подошли к зооуголку. В одном из вольеров стояла домашняя лошадь, и девочка принялась кормить ее с рук. Неожиданно животное откусило ей палец на правой руке.

Ребенка оперативно доставили в больницу и оказали ему необходимую помощь. Состояние девочки стабильно.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Место происшествия осмотрели следователи и назначили ряд экспертиз, оценивающих, насколько хорошо в парке соблюдалась техника безопасности. ​​​​​Прокуратура Крыма также организовала проверку исполнения законодательства при содержании животных.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге лошадь откусила вышедшему из бара мужчине кончик носа. Позже врачи бесплатно провели ему несколько пластических операций и полностью восстановили лицо.