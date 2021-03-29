Духовенство раскритиковало идею повышения платы за парковку в Москве

Духовенство раскритиковало идею повышения платы за парковку с 200 до 380 рублей и введения новых платных зон. Священнослужители считают, что правительству Москвы следует пересмотреть парковочную политику, поскольку в день молитвы припарковаться у храмов становится все сложнее. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе считает плату за парковку неподъемной. По его мнению, парковочная политика мэрии может разрушить приходскую жизнь, поскольку из-за нее люди начнут отказываться от поездок в центр.

По словам священнослужителей, прихожане не ограничиваются парковкой на один час. Некоторые оставляют машины в центре на четыре-пять часов.

«У мусульман благословенный день — пятница — Джума. (...) В пятницу льготы на парковку не распространяются, поэтому верующие заранее паркуют свои автомобили или приезжают на молитву на общественном транспорте», — рассказал заместитель председателя Совета муфтиев России муфтий Рушан Аббясов. Главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов предложил сделать парковку бесплатной в определенные дни или часы. «Коммерсантъ» отмечает, что в Москве находится две мечети, однако по этим адресам новые тарифы вводить не планируется.

Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер призвал сделать парковку для духовенства бесплатной на постоянной основе в тех местах, куда они ездят по службе. Однако прихожан это, по его мнению, касаться не должно: «Если у человека есть деньги на машину, значит, есть деньги на парковку».