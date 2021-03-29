Сотрудница секонд-хенда нашла миллионы рублей в старых свитерах и вернула их

Сотрудница секонд-хенд магазина в американском городе Норман, штат Оклахома, нашла 42 тысячи долларов (3,1 миллиона рублей), завернутых вместе с двумя поступившими в качестве пожертвований старыми свитерами. Об этом сообщает Unilad.

Андреа Лессинг (Andrea Lessing) просматривала поступившую одежду на предмет пригодности к продаже и нашла два сложенных вместе свитера. «Между свитерами были пачки конвертов со стодолларовыми купюрами. Моя первая мысль была: "Они ненастоящие"», — рассказала американка.

В общей сложности женщина насчитала 42 тысячи долларов. Кроме того, в конвертах лежали документы, которые помогли ей найти владельца.

Вице-президент благотворительной организации, которой принадлежит магазин, Фрэнк Холланд (Frank Holland) отметил, что обычно найти того, кто сделал пожертвование, невозможно. «Даже если бы мы хотели вернуть деньги, мы не смогли бы найти этого человека», — пояснил он.

Лессинг отметила, что соблазн оставить деньги себе был велик, однако она верит в карму. «У меня есть дочь. Я ее очень люблю и не могу рисковать ее благополучием. Я знаю, что украсть деньги было бы рискованно... Я верю, что если делаешь добро, оно возвращается», — заявила она.

Впоследствии владельцы денег, которые предпочли остаться анонимными, выдали работнице тысячу долларов (75,8 тысячи рублей) в качестве награды за честность. Женщина рассказала, что собирается потратить деньги на празднование дня рождения дочери грядущим летом.

Ранее сообщалось, что сотрудница магазина подержанной одежды в штате Индиана, США, нашла семь тысяч долларов (531,3 тысячи рублей) в кармане куртки и смогла найти хозяина наличности. Она подчеркнула, что в карманах сдаваемой в секонд-хенд одежды иногда находятся жвачки, фотографии и списки покупок, но такую крупную сумму денег она обнаружила впервые.