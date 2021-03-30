Названо имя нового гендиректора компании Грачевского

Новым генеральным директором ООО «Ералаш» после смерти Бориса Грачевского назван соучредитель компании Аркадий Григорян. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).

Отныне только Григорян имеет право действовать от лица компании без доверенности. Отмечается, что на данный момент имя Грачевского числится в учредителях ООО «Ералаш» и ООО «Продюсерский центр Ералаш». Регистрирующий орган снял с «Ералаша» пометку о недостоверности сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности.

«Поскольку учредитель не действует от лица компании без доверенности, то эти данные не являются недостоверными», — подчеркнул источник в ФНС.

О смерти Бориса Грачевского стало известно 14 января текущего года. Причиной стали осложнения после заражения COVID-19. Режиссеру был 71 год.