«Мертвые души» Гоголя в инсценировке Булгакова покажут в Малом театре

Спектакль по поэме Николая Гоголя «Мертвые души» в инсценировке Михаила Булгакова покажут в Малом театре. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе театра во вторник, 30 марта.

Режиссером постановки выступил Алексей Дубровский. По его словам, одной из основных тем спектакля станет одиночество, мотив которого отчетливо прослеживается в тексте произведения Гоголя.

«Внимательно перечитав поэму, я обнаружил, что практически у всех основных персонажей есть слова и целые монологи по этому поводу. Не с кем поговорить мечтателю Манилову, с трогательной сентиментальностью вспоминает своих ушедших мастеровых Собакевич, неоднократно поминает своё вдовство Коробочка, беспременно жаждет общения Ноздрев, и, наконец, воплощение одиночества — Плюшкин. Да и сам Чичиков в финале говорит, что он затеял всю эту мошенническую комбинацию лишь для того, чтобы "иметь жену и детей, исполнить долг человека"», — пояснил Дубровский.

Главные роли в постановке исполнят народные артисты России Василий Бочкарев (Плюшкин), Ирина Муравьева (Коробочка), Борис Невзоров (Собакевич), Владимир Носик (Губернатор), Александр Клюквин (Манилов), а также заслуженные артисты России Алексей Фаддеев (Чичиков) и Виктор Низовой (Ноздрев).

Показы спектакля на сцене Малого театра пройдут 3 и 11 апреля.