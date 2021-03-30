Байден не смог разобраться в новом законе и озадачил экспертов

Президент США Джо Байден, по всей видимости, не смог разобраться в новом законе о досрочном голосовании, принятом в американском штате Джорджия, и озадачил экспертов своими высказываниями по данной теме. Об этом во вторник, 30 марта, пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, американский лидер в последние дни несколько раз высказался о законе, который регламентирует порядок досрочного голосования в Джорджии и уже был подписан местным губернатором-республиканцем Брайаном Кемпом. Так, в ходе своей первой пресс-конференции в статусе президента, состоявшейся 25 марта, Байден заявил, что крайне озабочен «антиамериканской инициативой», которая якобы позволит закрывать избирательные участки как раз в то время, когда большинство американцев только уходят с работы — в пять часов вечера. 26 марта президент США опубликовал еще одно заявление, в котором отметил, что таким образом законодатели от Республиканской партии, активно поддержавшие законопроект, пытаются помешать жителям штата голосовать.

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Однако, как пояснили The Washington Post опрошенные эксперты, на самом деле новый закон не только не ограничит число американцев, имеющих возможность отдать свой голос на выборах, но напротив увеличит его. Прежде всего, отметили специалисты, принятый закон никоим образом не затрагивает время работы избирательных участков Джорджии в единый день голосования — они по-прежнему будут работать с 07:00 до 19:00. Нововведения же относятся только ко времени работы участков в дни досрочного голосования и позволяют более точно регламентировать их работу.

Так, ранее в законе говорилось, что «голосование проводится в обычное рабочее время», что, по словам экспертов, обычно означало, что участки должны быть открыты с 9 утра до 5 вечера. Авторы новой инициативы решили указать конкретный промежуток — с 09:00 до 17:00. При этом закон также позволяет отдельным округам устанавливать часы работы участков с 07:00 до 19:00. Кроме того, один из дней досрочного голосования теперь обязательно должен приходиться на субботу.

В результате, считают аналитики, нововведения позволят досрочно голосовать большему числу людей, особенно в сельских районах — раньше избирательные участки в таких населенных пунктах были открыты не полный рабочий день, а всего несколько часов. Теперь же они будут работать как минимум восемь часов.

Таким образом, пишет The Washington Post, ни один из экспертов не смог объяснить, как именно Байден пришел к озвученным им выводам, поскольку они не соответствуют действительности. В первую очередь аналитиков озадачил тот факт, что американский лидер высказался в подобном ключе не только на пресс-конференции, что можно было бы списать на единичную ошибку, но и позднее зафиксировал свое заявление в письменном виде. В Белом доме отказались предоставить изданию комментарии по данному поводу.

Ранее сообщалось, что Байдену на его первой пресс-конференции потребовалась шпаргалка. В частности, на одном из листов бумаги, которые он держал в руках в ходе выступления, была указана статистика, связанная с состоянием инфраструктуры США, и ее сравнение с Китаем.