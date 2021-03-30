Россиянка рассказала о повторном использовании продуктов в отелях Турции

Россиянка, временно проживающая в Турции, раскрыла правду о повторном использовании продуктов и свежести еды в отелях «все включено». Своими наблюдениями девушка поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, блогерша решила разобраться, что происходит с остатками еды с «шведских столов». По ее словам, некоторые продукты подают второй раз в первоначальном виде. К ним, например, относятся сливочное масло, варенье, мед, оливки, шоколадная паста и часть гарниров.

Кроме того, она рассказала, что другие продукты иногда становятся ингредиентами для более сложным блюд, чаще всего для салатов. Например, фруктовый салат готовят из недоеденных на завтраке фруктов, а овощной — из нарезок.

Однако, по наблюдениям россиянки, некоторые объекты размещения действуют в обход правил и повторно используют скоропортящиеся продукты, что запрещено по регламенту. В одном из отелей туристка заметила на ужине блины, которые подавали утром.

«Их превратили в пирожные: разрезали пополам, промазали кремом, украсили фруктами. Тут нет ничего криминального, конечно, но я не оценила», — отметила путешественница.

Ранее россиянка, проработавшая несколько месяцев в отеле в Сочи, раскрыла правду об использовании определенных ингредиентов по второму разу. Так, свежая нарезка зачастую идет на салаты, пироги и супы, которые подаются постояльцам на следующий день.