Украина оценила возможность нападения России со стороны Белоруссии

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак оценил возможность нападения России со стороны Белоруссии. Об этом сообщает портал «Гордон».

Во время интервью его спросили, готова ли Украина к тому, что «с белорусской границы может идти наступление». «Для того, чтобы шло наступление, надо цель иметь. Кто будет наступать, с какой целью и как он потом будет содержать те территории?» — ответил Хомчак.

По его словам, специалисты Генштаба ВСУ просчитывают все сценарии возможного поведения России.

В 2014 году часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти в Киеве. Украина попыталась вернуть мятежный регион силой. Киев обвиняет Россию в оккупации Донбасса. Москва отвергает претензии.