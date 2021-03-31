Назван процент желающих путешествовать по особым условиям россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) назвал процент россиян, поддерживающих идею внедрения вакцинных паспортов. Об этом сообщает ТАСС.

По результатам опроса, 35 процентов соотечественников информированы об иммунных паспортах и поддерживают их введение. Чуть меньше, 29 процентов опрошенных — против таких мер. Оставшиеся 36 процентов респондентов не имеют определенного мнения по этому вопросу.

Самыми популярными объективными причинами выдачи такого документа 12 процентов россиян назвали борьбу с коронавирусом, 11 процентов — желание путешествовать за границу, 10 процентов — особые условия защиты здоровья граждан.

Отмечается, что положительное отношение к вакцинным паспортам выразили соотечественники в возрасте от 18 до 24 лет и более старшее поколение (от 60 лет и старше). В основном, граждане от 25 до 44 лет не заинтересованы данным вопросом.

Ранее в марте сообщалось, что с 15 июня гражданам Евросоюза начнут выдавать единый санитарный сертификат — он будет доступен на всей территории Европы. Отмечается, что документ будет содержать сведения о вакцинации его владельца, а также персональную информацию — имя, возраст, номер паспорта.