Молдавия введет режим ЧП из-за пандемии коронавируса

Парламент Молдавии решил ввести режим чрезвычайного положения (ЧП) в стране из-за пандемии коронавируса. Он будет действовать с 1 апреля по 30 мая, передает «Sputnik Молдова».

И. о. премьера Аурелиу Чокой сообщил, что Комиссия по чрезвычайным ситуациям соберется на заседание для утверждения плана действий.

Она может ввести целый ряд мер. Например, установить особый режим въезда и выезда из Молдавии и на территории республики, ввести карантин, запретить массовые мероприятия.

Президент Молдавии Майя Санду обратилась к российскому коллеге Владимиру Путину за помощью в предоставлении вакцины от коронавируса.