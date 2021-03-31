Российское посольство отреагировало на задержание дипломата в Италии

Российское посольство подтвердило задержание в Италии своего дипломата и отреагировало на произошедшее. Об этом пишет РИА Новости.

«Комментировать случившееся по существу в настоящий момент полагаем нецелесообразным. В любом случае рассчитываем, что произошедшее не отразится на двусторонних отношениях России и Италии», — сообщили в дипмиссии.

Незадолго до этого стало известно, что глава МИД Италии Луиджи Ди Майо вызвал посла России Сергея Разова.

Ранее стало известно, что офицер ВМС Италии и сотрудник посольства России в Риме были задержаны в итальянской столице по обвинению в шпионаже. Их задержали 30 марта, когда капитан итальянского флота в обмен на деньги передавал российскому военному документы, в которых, предположительно, содержались конфиденциальные данные. Имена подозреваемых не разглашаются. Следствие предполагает, что итальянский офицер мог пойти на шпионаж в пользу России из-за финансовых трудностей в семье.