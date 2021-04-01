Киев выразил протест из-за военного призыва в Крыму

Министерство иностранных дел Украины выразило протест после начала весеннего призыва в Вооруженные силы России жителей Крыма. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Киев обвинил Москву в военном преступлении из-за «призыва граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, на службу в Вооруженных силах Российской Федерации».

По данным ведомства, с 2015 года Россия провела на полуострове 12 призывных кампаний, службу прошли около 28 тысяч человек. «Несогласных с принудительным призывом крымчан оккупационная администрация подвергает уголовному преследованию, что также является нарушением Женевской конвенции», — указали в министерстве, призвав международное сообщество дать надлежащую оценку действиям России и усилить политико-дипломатическое давление на «государство-агрессора».

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1 апреля в России стартовал весенний призыв в армию. Он продлится до 15 июля. Планируется, что ряды вооруженных сил пополнят более 135 тысяч человек.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.