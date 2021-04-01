В России назвали условия для прекращения «утечки мозгов»

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков назвал условия, которые прекратят «утечку мозгов» — эмиграцию российских ученых за рубеж. По словам главы ведомства, одного только повышения зарплаты для специалистов будет недостаточно. Его слова передает РБК.

Он отметил, что в настоящее время в России пересматривают подход к формированию зарплаты ученых. По словам министра, важная задача ведомства — обеспечивать минимальный должностной оклад для ученых, мониторить и контролировать имеющиеся в институтах стимулирующие выплаты и надбавки.

«Только лишь вопросом повышения заработной платы эффективность науки не поднять. Без наличия оборудования, без наличия интересного коллектива и уникальных задач — мы с вами не добьемся того, чтобы у нас в регионах были сильные университеты. Чтобы у нас не уезжали за рубеж», — заявил Фальков.

Глава ведомства напомнил и о важности эффективного лидера в университете. По его словам, значимо то, насколько лидер правильно ставит задачи сотрудникам и может сам включиться в рабочий процесс. При этом Фальков добавил, что считает неправильным полностью бюджетное финансирование институтов. Он считает, что российские ученые плохо умеют продавать свои продукты бизнесу и таким образом строить сотрудничество.

Ранее заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова заявила о скором введении минимального уровня зарплаты для молодых ученых на уровне 17-20 тысяч рублей. Такое жалование она назвала для молодых специалистов достаточным.