В ближайшие несколько недель французам запретят пить в публичных местах из-за опасности распространения коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Жан Кастекс, его цитирует The Straits Times.

Представляя план по новому режиму самоизоляции в Нацсобрании Франции, премьер осудил тех, кто не соблюдает эпидемиологические меры. Он также подчеркнул, что контроль за их соблюдением усилят.

«Если речь идет о праздничных собраниях и несоблюдении комендантского часа или отказе от ношения масок, мы должны это предотвращать. Я попросил министра внутренних дел увеличить число полицейских и жандармов, чтобы проследить за этим», — цитирует Кастекса РИА Новости.

Премьер напомнил, что в публичных местах запрещено собираться компаниями больше шести человек. Помимо этого, власти хотят запретить доступ «к ряду мест, благоприятных для массовых собраний».

31 марта президент Франции Эммануэль Макрон ужесточил ограничения из-за распространения инфекции. Режим карантина, действовавший в 19 регионах Франции, теперь будет расширен на все регионы страны. Со следующей недели школы и детские сады будут закрыты на три недели, а французы смогут перемещаться только на расстояние не более 10 километров от дома. Поездки между регионами будут ограничены.

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