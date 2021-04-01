55-летняя модель дала отпор ругающим ее за откровенные фото подписчикам

Бывшая американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова дала отпор пользователям сети, которые ругают ее за откровенные фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

55-летняя знаменитость разместила коллаж из скриншотов негативных комментариев. В своих сообщениях подписчики ругали модель за снимки, на которых она запечатлена в черном комплекте нижнего белья, чулках и туфлях на каблуках. «Тебе нужна добрая порция ботокса, выглядишь как 75-летняя бабушка», «Оденься, ты больная», «Ты взрослая женщина! Почему ты ведешь себя как 16-летняя?», «У тебя кожа и голос курильщика. Стыд», — писали они.

Фото опубликовано @paulinaporizkov

Поризкова решила проучить недоброжелателей и выставила их слова на всеобщее обозрение. «Я знаю, многие из вас считают, что таких мерзких людей нужно просто блокировать, но я не соглашусь. Верю, что им необходимо напомнить об ответственности за то, что они говорят. К тому же я нахожу их довольно забавными. Вы ведь знаете, как обезоружить хулиганов на школьном дворе? Нужно просто высмеять их», — высказалась знаменитость. Ее публикация набрала больше девяти тысяч лайков.

В декабре 2020 года Паулина Поризкова раскрыла секрет молодости без пластических операций. Знаменитость рассказала на видео, что не умывается водой по утрам, поскольку ее кожа склонна к сухости. Она распыляет на лицо тонер и наносит увлажняющий крем.