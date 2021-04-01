Фермер разозлился на перегородившего дорогу туриста и обнес его BMW забором

Британский фермер разозлился на перегородившего ему дорогу туриста и обнес его автомобиль BMW металлическим забором. Об этом сообщает Daily Mail.

Водитель припарковал машину напротив ворот и заблокировал проход к полю, где фермер ежедневно пасет скот. В ответ на это разгневанный англичанин решил отомстить и соорудил вокруг BMW забор.

Член совета партии «Зеленых» Эмили Дюррант (Emily Durrant), представляющая деревню Ллангорс в Среднем Уэльсе, обратила внимание на случившееся и заявила, что туристы должны быть внимательными при проезде по частной территории и уважать рабочее пространство фермеров.

«Это место для работы, а не для развлечений. Когда фермеры не могут ухаживать за своим скотом, они немного расстраиваются, и это справедливо», — прокомментировала ситуацию политик в своем Twitter.

В июне 2020 года жители маленькой британской деревни закидали навозом голубую лагуну, популярную у туристов. Они объяснили свой поступок желанием отпугнуть толпы людей, который приезжают отдохнуть у водоема, не убирают за собой мусор и употребляют наркотики.