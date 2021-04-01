Раскрыты способы обмана на шиномонтажке

Бывший сотрудник шиномонтажной мастерской Виктор Губин раскрыл в беседе с изданием «За рулем» самые популярные способы обмана клиентов.

По его словам, многие работники требуют от клиентов оплату за чистку ступиц, хотя мастер обязан делать это бесплатно при каждой смене колес. Так, в Москве за такую процедуру могут попросить 500 рублей.

Кроме того, сотрудники шиномонтажа предлагают заменить якобы проржавевшие болты и купить новые детали в этой же мастерской. Однако собеседник издания заявил, что если клиент не разбирается в шиномонтаже, то вместо приобретенных болтов ему могут оставить старые.

То же самое относится и к замене вентилей. Как заявляют мастера, это необходимо делать каждый год, однако на самом деле данная процедура актуальна по мере износа.

Губин также назвал «полнейшей ерундой» услугу по заправке шин азотом, который якобы приносит больше пользы при вождении, чем обычный воздух.

Потерять деньги клиенты шиномонтажа могут и при ремонте якобы кривых дисков. Так, при балансировке колеса мастер вешает на стенд самодельный «эксцентрик», который показывает высокую разбалансировку. При этом владельцу автомобиля заявляют, что диск кривой и его необходимо править.

Защитить себя от обмана непросто, поскольку водителя обычно просят остаться в клиентской зоне, поэтому у него нет возможности следить за работой. Однако существует возможность минимизировать ущерб, если обговаривать сумму до начала работ.