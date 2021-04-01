Украина потребовала расследовать провокацию у своего посольства в Москве

Министерство иностранных дел Украины потребовало расследовать провокационный инцидент у своего посольства в Москве, который произошел 31 марта. Сообщение об этом появилось на сайте дипломатического ведомства.

По словам дипломатов, в ночь на среду неизвестные развесили напротив здания посольства плакаты с фотографиями сотрудников миссии и оскорбительными комментариями. «Были также нанесены повреждения служебному авто украинской дипмиссии, которое находилось на стоянке в городе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Киев расценил инцидент как нарушение Москвой Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, согласно которой принимающая сторона обязана предотвращать провокации и оскорбление достоинства дипломатов, а также гарантировать их безопасность от любых посягательств.

«Требуем от российской стороны принять безотлагательные меры для проведения тщательного расследования случившегося, привлечения виновных к ответственности», — заключили в министерстве.

Ранее неизвестные сообщили украинской полиции, что в здании российского посольства в Киеве и его окрестностях были заложены бомбы. Прибывшие на место кинологи и взрывотехники не обнаружили следов взрывных устройств.