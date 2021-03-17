Министра обороны Украины отказались принимать в Японии

Министр обороны Украины Андрей Таран с официальным визитом приехал в Японию, однако его не приняли высокопоставленные чиновники. Об этом сообщает ТАСС.

Он должен был пообщаться с японским коллегой Нобуо Киси и даже предложить стране участие в «Крымской платформе».

Но Министерство обороны Японии не пошло на встречу и отменило переговоры. Соответствующее решение было принято после того, как один из членов украинской делегации сдал в столичном аэропорту Нарита положительный тест на коронавирус.

О дальнейших планах Тарана не сообщается. Поездка может получиться сугубо туристической.

15 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому посольства страны смогут размещаться в Киеве. Дипломаты перейдут на удаленку и начнут вести работу дистанционно. «В эру тотального онлайна такое учреждение может выполнять практически все те же функции, что и физически расположенное в стране пребывания», — пояснил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.