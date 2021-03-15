Украинские дипломаты во всем мире перейдут на удаленку

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому посольства страны во всем мире могут размещаться в Киеве. Об этом сообщает Telegram-канала «Sputnik Ближнее зарубежье».

Таким образом, украинские дипломаты перейдут на удаленку и начнут вести работу дистанционно.

«В эру тотального онлайна такое учреждение может выполнять практически все те же функции, что и физически расположенное в стране пребывания», — пояснил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что это вполне по-европейски: формат дистанционного дипломатического присутствия «успешно функционирует во многих зарубежных странах, в частности, Европейского союза».

Тех же, кто останется работать за рубежом, переведут на новый «компактный» формат: посол и два дипломата. По мнению Кулебы, это позволит расширить географию присутствия Украины, а заодно сэкономить бюджетные средства.

Рабочий режим изменился и у российских дипломатов за рубежом. В феврале официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что значительная часть коллектива дипломатического ведомства до сих пор работает на удаленке. По ее словам, из-за коронавируса работа перешла в онлайн-формат: «это проведение дистанционно переговоров — и многосторонних заседаний, и двусторонних контактов».