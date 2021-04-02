Голикова предупредила о возможном росте заболеваемости COVID-19

Рост числа заражений коронавирусом возможно произойдет в апреле-мае. Об этом предупредила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

«Не исключены колебания количества граждан, которые заболевают новой коронавирусной инфекцией, и здесь стабилизация может сменяться некоторым ростом», — сказала она, сославшись на мнение ученых, которые считают, что COVID-19 будет сезонным заболеванием.

Голикова отметила, что сейчас важно достигнуть коллективного иммунитета, и призвала россиян пройти вакцинацию и продолжать соблюдать ограничительные меры.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная говорила, что при оптимистичном сценарии эпидемия коронавируса в России должна закончиться через полгода, при пессимистичном — через год.