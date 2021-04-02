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В России снизилась смертность от COVID-19

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Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

Смертность от COVID-19 в России в феврале заметно снизилась по сравнению с данными за январь, сообщается на сайте Росстата.

«Росстат выделяет четыре группы смертей лиц с диагностированным COVID-19. Количество умерших снизилось по сравнению с январем 2021 года в каждой из них», — говорится в публикации.

За месяц на 37,7 процента стало меньше людей, чья смерть была напрямую связана с заражением коронавирусом. Их число составило 14 171 случай. Еще у 2405 погибших COVID-19 предполагается как основная причина смерти, зафиксировано снижение почти на 50 процентов. Для 1954 скончавшихся инфекция стала сопутствующим заболеванием, ускорившим гибель (снижение на 16,4 процента). 5839 пациентов были заражены вирусом, но он не повлиял на наступление смерти (снижение на 27,8 процента).

Общая летальность в феврале 2021-го оказалась на 20 процентов выше, чем в феврале 2020-го, а рождаемость снизилась на 5,8 процента.

Ранее Росстат сообщал о снижении летальности при COVID-19 в январе по сравнению с декабрем.

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