Фанаты вновь назвали лицо 18-летнего сына популярной актрисы идеальным

Внешность 18-летнего сына британской актрисы и фотомодели Элизабет Херли Демиана вновь восхитила пользователей сети. Соответствующие комментарии появились под его новой публикацией в Instagram.

На размещенном в сети черно-белом снимке манекенщик запечатлен с распущенными волосами крупным планом. На нем — белая сетчатая майка и жемчужные бусы. Известно, что снимок был сделан для творческого проекта The Perfect Magazine. Публикация набрала больше 3,5 тысячи лайков.

Фанаты оценили внешний вид знаменитости и назвали его лицо идеальным. «Ты просто идеальный», «Боже, у меня нет слов», «Ты словно близнец своей матери. Вы потрясающие!», «Безумно красивый парень», «Самое идеальное лицо», «Демиан, я влюблена», — хвалили они в комментариях.

В феврале тело Демиана Херли на фото без одежды удивило фанатов. Манекенщик поделился архивным снимком, на котором он запечатлен с обнаженным торсом во время отдыха у моря. На нем — белые трусы, полосатые шорты, а также несколько браслетов и часы.