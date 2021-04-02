В Киеве покупатель выстрелил в охранника магазина за просьбу надеть маску

В одном из торгово-развлекательных центров Киева покупатель выстрелил в охранника магазина за просьбу надеть защитную маску, сообщает «Страна.ua».

Инцидент случился на проспекте Победы. 32-летний мужчина зашел в магазин без маски, охранник сделал ему замечание. Тогда посетитель дважды выстрелил в него из пистолета. Работник секьюрити получил травмы в области головы и туловища.

Нападавший задержан, решается вопрос о мере пресечения для него.

На Украине по состоянию на 2 апреля зафиксировано 19 893 новых случая заражения коронавирусом, что стало рекордным показателем. Минздрав также объявил о рекордном показателе по летальным исходам. За сутки в стране умерли 433 пациента с коронавирусом.