Эксперт перечислил запрещенные для использования смартфона места

Телефоном лучше не пользоваться вблизи резервуаров с горючими жидкостями, на заправках и везде, где установлены запрещающие знаки. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал директор факультета информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев.

Из-за чувствительности оборудования часто просят отключать смартфоны в медицинских клиниках, сказал эксперт. Однако это зависит от техники, которая используется в учреждении. Если это новые устройства, пояснил специалист, то гаджеты им мешать не будут, однако у старых моделей действительно могут возникнуть неполадки.

«Теоретически телефон может стать причиной взрыва или пожара в непосредственной близости от объектов хранения топлива или химических веществ, а также в местах выполнения взрывных работ», — перечислил Косарев.

Он также добавил, что до недавнего времени считалось, что использование гаджета на борту самолета может привести к сбою в навигационных системах, поэтому пассажиров просили отключать смартфоны или переводить их в авиарежим. Однако в 2014 году Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) опровергло эту информацию и сняло запрет.

Ранее эксперты индустрии путешествий предупредили пассажиров об опасности, с которой они могут столкнуться, если уронят телефон за кресло на борту самолета. По их словам, если сиденье будет двигаться, это может повредить литиевую батарею и привести к возгоранию. Такой случай произошел в Австралии.