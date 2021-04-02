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Политик оценил вероятность перехода юга России под власть Турции

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Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Переход юга России под власть Турции — лишь мечта сторонников неоосманизма, Анкаре нужно задуматься о налаживании отношений с странами-соседями, а не о захвате чьих-то территорий. Таким мнением бывший министр иностранных дел и представитель Турции в ООН Яшар Якыш поделился в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» Хаялом Муаззином.

Якыш возмутился репортажем турецкого телеканала, в котором была показана карта расширения зоны влияния Анкары, которая, в частности, включает в себя российские Крым и Кубань. Политик подчеркнул, что показывать такое неприемлемо. «Сейчас не время портить отношения с Россией. Регион нуждается в дружбе России и Турции, они являются гарантом спокойствия в регионе», — подчеркнул он.

При этом бывший министр напомнил, что идеология неоосманизма не пользуется популярностью на Ближнем Востоке и скорее оценивается как «захватническая». По его словам, реалисты осознают невозможность осуществления подобных идей, а всерьез их рассматривают лишь «мечтатели».

В середине февраля турецкий государственный телеканал TRT1 показал в эфире прогноз относительно расширения сфер влияния Анкары, подготовленный ранее американской компанией Stratfor. Из нее следует, что к 2050 году Турция существенно расширит зоны своего влияния сразу в нескольких направлениях. Так, считают аналитики, Анкаре удастся укрепить свои позиции сразу в нескольких регионах юга России, в частности в Крыму, на Кубани, в Калмыкии, Астраханской области и республиках Северного Кавказа.

Репортаж вызвал волну возмущения в России. В частности, первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Красов предположил, что у Анкары есть мысли о воссоздании Османской империи. По словам другого депутата Госдумы Павла Шперова, Турция никогда не скрывала своих амбиций в отношении Крыма, при этом политики республики всерьез обсуждают вопрос присоединения российского полуострова.


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