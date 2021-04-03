МВД назвало число легализовавшихся во время пандемии иностранцев

МВД России назвало число иностранцев, легализовавшихся во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр министерства.

По данным МВД, с апреля прошлого года урегулировать свой правовой статус в России смогли более 3,3 миллионов иностранцев. Из них более 500 тысяч человек находились в стране с нарушением сроков пребывания.

Отмечается, что иностранные граждане могут легализовать свой статус пребывания в России в период действия указа «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», действие которого продлено до 15 июня.

Согласно документу, иностранцы могут временно оставаться и работать в России на законных основаниях. Те, кто находится в стране на нелегальном положении, имеют возможность урегулировать свой правовой статус.

В январе Министерство внутренних дел России раскрыло данные о посетивших страну иностранцах за 11 месяцев 2020 года. Больше всего иностранцев приехало в Россию из стран СНГ — 80,4 процента от общего числа. Еще 7,3 процента приезжих были из Евросоюза. Остальные 12,4 процента иностранцев оказались гражданами других стран.