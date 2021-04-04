Россия
 
Последние новости
Патриарх Кирилл утвердил лишение священника Андрея Кураева сана
Студенты еще шести страну смогут вернуться на учебу в Россию
РФС отреагировал на смерть 18-летнего футболиста во время матча
Раскрыты влияющие на переносимость алкоголя привычки
В офисе Зеленского заявили о существовании «украинского русского языка»
На Украине пожаловались на сокращение транзита российского газа
Россиян предупредили о летней засухе
Сын Байдена нашел «русский след» в обнаруженных у него фото несовершеннолетних
Раскрыты подробности смерти 18-летнего российского футболиста во время матча
Новости партнеров
Прослушать новость

Жириновский призвал вернуть дореволюционный календарь

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал Россию вернуть дореволюционный календарь. Об этом он порассуждал в Telegram-канале.

«Весь мир празднует Пасху сегодня, а мы 2 мая. Рождество у нас на две недели позже. Только у нас есть старый Новый год. Но ведь Христос родился и воскрес в определенные дни, а мы, получается, издеваемся над историей и моралью», — объяснил политик.

По мнению Жириновского, несмотря на то что большевиков уже давно нет, их проделки «до сих пор мучают человечество». «Нужно возвращаться к календарю, который у нас был в царские времена, вернуть старые названия городов и улиц», — заключил он.

Ранее лидер ЛДПР назвал способ победить бедность в России. По его мнению, для этого Москве нужно перестать прощать долги другим странам. «Никому, никогда, ни под каким предлогом никакой помощи не оказывать», — подчеркнул Жириновский.

По григорианскому календарю празднуют Рождество и другие церковные праздники Римско-католическая церковь, протестантские деноминации и большинство православных церквей. По юлианскому календарю отмечают праздники Иерусалимская, Русская, Сербская, Грузинская и Польская православные церкви.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Жириновский назвал способ победить бедность в России
Жириновский предложил отправлять мигрантов в пустующие российские деревни
Жириновский сравнил ситуацию на Западе с СССР из-за интервью Меган Маркл