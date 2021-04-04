«Ливерпуль» разгромил «Арсенал» в центральном матче тура АПЛ

«Ливерпуль» на выезде разгромил «Арсенал» в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 3 апреля, и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Диогу Жота. Еще один мяч забил Мохаммед Салах. Все мячи были забиты во втором тайме.

Победа позволила «Ливерпулю» набрать 49 очков и выйти на пятое место в чемпионате. «Арсенал» имеет в активе 42 очка и находится на девятой позиции.

«Ливерпуль» в следующем туре 10 апреля на своем поле примет «Астон Виллу». «Арсенал» днем позже на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед».