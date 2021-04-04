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Студенты еще шести стран смогут вернуться на учебу в Россию

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Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Студенты, аспиранты, ординаторы и слушатели подготовительных факультетов еще из шести стран смогут вернуться на учебу в Россию. Речь идет о гражданах Венесуэлы, Германии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана и Шри-Ланки. Об этом сообщается на сайте Минобрнауки.

Отмечается также, что университеты, в которых обучаются иностранные студенты, должны будут составить именные списки, которые смогут облегчить иностранным учащимся пересечение сухопутных границ с Россией.

Согласно существующим правилам въезда, студенты должны не менее чем за три дня до прибытия сделать ПЦР-тест на коронавирус и предоставить по приезде соответствующий документ на русском или английском языке. Эту же процедуру следует пройти в течение 72 часов после прибытия.

В настоящее время в Россию разрешено возвращаться гражданам только тех стран, эпидемиологическую обстановку в которых Роспотребнадзор сочтет благоприятной. 20 марта сообщалось, что въезд разрешили студентам из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Греции, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Киргизии, Кубы, Мальдивской Республики, ОАЭ, Сейшельских островов, Сербии, Сингапура, Танзании, Турции, Финляндии, Швейцарии, Эфиопии, Южной Кореи, Южной Осетии, Японии.

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