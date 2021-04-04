В Косово с третьей попытки выбрали нового президента

В непризнанной республике Косово с третьей попытки выбрали нового президента. Им стала спикер парламента Вьоса Османи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парламента.

Так, на первых двух кругах голосования кандидатура президента должна набрать 80 из 120 голосов. Однако в субботу, 3 апреля, в выборах приняли участие лишь 79 депутатов, а заседание продлилось до 23:00. В итоге голосование решили перенести на вечер 4 апреля.

В первых двух кругах голосования 4 апреля Османи также не смогла набрать нужное количество голосов — за ее кандидатуру выступил 71 депутат, еще 11 голосов признали недействительными. Лишь на третьем круге выборов, в котором требовалось набрать 61 голос, Османи была утверждена на пост главы государства.

Согласно конституции Косово, президент избирается в парламенте. За его кандидатуру должны проголосовать не менее 80 из 120 депутатов.

Вьоса Османи провела три мандата как депутат Демократического союза Косово в парламенте, возглавляла комитет по иностранным делам, диаспоре и стратегическим инвестициям. Кроме того, в конце 2020 года она основала партию Guxo!, а с февраля 2020 года по март 2021 была спикером парламента.