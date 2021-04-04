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Путин соберет чиновников для отчета

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин соберет совещание для отчета по выполнению своих поручений, данных им в ходе прошлогоднего послания Федеральному собранию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1».

Чиновников планируется собрать на следующей неделе.

Дата нового послания пока официально не определена. По неофициальной информации, мероприятие может состояться 22 апреля. Известна и одна из возможных тем послания — это реструктуризация долгов регионов и дополнительные меры их поддержки. Кремль также сообщал, что Путин планирует затронуть тему предстоящих выборов в Госдуму, вопросы социально-экономического и технологического развития страны.

Путин выступил с прошлым посланием Федеральному собранию 15 января 2020 года. Главным его поручением стало внесение ряда поправок в Конституцию путем всероссийского голосования. Кроме того, президент уделил много внимания теме борьбы с бедностью, дал поручения относительно помощи малообеспеченным семьям, увеличения материнского капитала, а также развития первичного звена здравоохранения и образования.

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