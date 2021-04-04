«Тоттенхэм» упустил победу над аутсайдером АПЛ

«Тоттенхэм» на выезде упустил победу и сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 4 апреля, и завершилась со счетом 2:2. В составе победителей дублем отметился Харри Кейн. У хозяев отличились Жоэлинтон и Джозеф Уиллок.

«Тоттенхэм» набрал 39 очков и находится на пятом месте в чемпионате. Аутсайдер АПЛ «Ньюкасл» имеет в активе 29 очков и находится на 17-й позиции.

«Тоттенхэм» в следующем туре 11 апреля на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». «Ньюкасл» в тот же день на выезде сыграет с «Бернли».

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