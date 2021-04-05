В ДНР сообщили о столкновении с украинскими военными

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщила о столкновении с украинскими военными в районе поселка Шумы под Горловкой. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

По информации милиции, 4 апреля украинская диверсионная группа попыталась провести разведку минно-взрывных заграждений перед позициями ДНР. «Наши защитники были вынуждены применить штатное вооружение, не запрещенное Минскими договоренностями. В ходе скоротечного боя военнослужащие ВСУ отступили на свои позиции», — отметили там.

Позже саперы ДНР обнаружили на минном поле тело украинского военнослужащего. Сообщается, что погибшим оказался рядовой Игорь Байтала 1995 года рождения.

В милиции добавили, что украинская сторона уже вторые сутки скрывает гибель своего военнослужащего и не предпринимает никаких усилий, чтобы вернуть тело родственникам. «И это уже не первый случай. Обращаемся к украинскому военному руководству: верните тело солдата его близким», — заявили там.

5 апреля в Донбассе похоронили пятилетнего Владислава Шихова, погибшего во время обстрела. Одна из бабушек Владислава опровергла появившуюся в СМИ информацию, что он якобы погиб из-за того, что сдетонировал снаряд, который принес домой его дед.