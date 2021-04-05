В российском регионе избавятся от таблички с названием станции «Гей утка»

В Краснодарском крае решили избавиться от таблички на станции в поселке Гайдук. Вопросы вызвала интерпретация названия места на английском языке, которая дословно переводится как «Гей утка». Об этом сообщает «Подъем».

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Транслитерацию названия в российском регионе заметили представители издания. Они обратили внимание, что переводчики написали на табличке на английском Gayduck. В итоге название стало состоять из двух слов: gay, что переводится на русский язык как «гей» и duck — «утка».

Результат перевода прокомментировали в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД). По словам представителей, никто не жаловался на табличку, однако из-за неверного перевода ее пообещали поменять. «Никаких обращений по этому поводу не было. Но, наверное, надо поменять, раз это неправильно. Мы можем сами инициировать и поменять, без вопросов. Судя по всему, это делалось давно, скорее всего, под Олимпиаду. У нас были случаи, когда вывески меняли», — отметили сотрудники СКЖД.

В ноябре 2020 года австрийская деревня Фуккинг (Fucking) решила сменить название на Фуггинг (Fugging) из-за насмешек туристов. Оно стало привлекать внимание из-за схожести в написании с ругательным словом в английском языке. В деревне стали замечать некорректные шутки в свой адрес, а туристы специально приезжали, чтобы сфотографироваться перед вывеской с названием.

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