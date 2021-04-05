Дочь обвиненного в домогательствах участника «Последнего героя» обругала ведущую

Дочь участника телешоу «Последний герой» Александра Матвеева, которого обвинили в домогательствах соплеменники, защитила своего отца от нападок зрителей. В своем Instagram девушка по имени Дарья обругала телеведущую Яну Троянову, а также остальных создателей проекта.

В начале сообщения Дарья обвинила продюсеров телеканала ТВ-3, на котором выходит шоу, в том, что они «заигрались».

«Несколько дней назад мой папа, Александр Матвеев, оказался на больничной койке. В данный момент он лежит под капельницей, побежденный тупой подлостью, бесчеловечностью и хамством проекта "Последний герой" и его ведущей Яной Трояновой», — написала девушка.

По словам дочери 61-летнего Матвеева, его семья уже «неделю живет, как в аду», потому что в сети каждый день появляются огромное количество грубых комментариев в адрес Александра.

«Вы растоптали человека, просто уничтожили его! Ради чего?! Ради грязного рейтинга. Ради собственных амбиций! Но вы совсем забыли, где есть шоу, а где реальная жизнь с реальными людьми», — заявила Дарья, назвав скандал с участием ее отца «высосанным из пальца». Она также похвалила всех «адекватных» пользователей, которые поддержали ее отца добрыми словами.

Скандал на «Последнем герое» разгорелся после того, как выбившая из проекта 20-летняя участница Анастасия Петрова рассказала, что Матвеев приставал к ней и другим девушкам. Ведущая призвала женщин не отмалчиваться и открыто заявить о происходящем. Она также раскритиковала тех, кто обвинил ее в попытке прославиться.

Сам Матвеев отверг обвинения и назвал происходящее «дуростью». После этого мужчина заявил о решении добровольно покинуть телепроект из-за проблем со здоровьем.