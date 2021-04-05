В США закрыли блок Гуантанамо для самых опасных преступников

В США закрыли блок тюрьмы Гуантанамо для самых опасных преступников. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американских военных.

По его даных, сотрудники тюрьмы «безопасно и без каких-либо инцидентов» переместили всех заключенных из лагеря №7 в соседний лагерь №5. В закрытом блоке действовали самые строгие условия содержания. В настоящее время все 40 заключенных находятся на территории двух объектов.

Отмечается, что изменения не ставят под угрозу безопасность персонала и не нарушают существующие условия содержания заключенных. Однако этот шаг позволит сократить операционные издержки.

В феврале администрация президента США Джо Байдена начала процесс закрытия тюрьмы в заливе Гуантанамо.

Тюрьма в Гуантанамо — лагерь для лиц, подозреваемых властями США в различных преступлениях, в основном в терроризме, ведении войны на стороне противника. Она расположена на бессрочно арендуемой военно-морской базе в заливе Гуантанамо (Куба).

21 января 2009 года занимавший тогда должность президента США Барак Обама подписал распоряжение о расформировании тюрьмы. Лагерь должен был закрыться в течение года, однако решение не было исполнено. В начале 2018-го президент США Дональд Трамп подписал приказ о сохранении военной тюрьмы в Гуантанамо.