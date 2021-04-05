Украина пригрозила наказать «самых хитрых» предпринимателей за работу в локдаун

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко пригрозил предпринимателям массовыми рейдами и штрафами за работу в городах, где был объявлен локдаун. Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, несмотря на резкий рост числа заболевших коронавирусом, отдельные предприниматели полагают, что они «самые хитрые». Начальник полиции заявил, что по всей стране для поиска подпольно работающих кафе и ресторанов было создано более 1,2 тысячи рейдовых групп. «Спасибо неравнодушным гражданам, которые сообщают нам о работе заведений досуга, питания, торговли», — отметил он.

Клименко добавил, что часто слышит от бизнесменов «оскорбления и проклятия» в адрес полиции, но при этом правоохранители остаются непреклонными и выписывают предпринимателям большие штрафы. «Иногда не везде успеваем, поэтому помощь общественности очень важна», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что десятки украинских предпринимателей перекрыли центр Полтавы в знак протеста против введения режима жесткого карантина. Они заверили, что находятся на грани банкротства еще со времен зимних ограничений, а теперь рискуют потерять бизнес навсегда.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,7 миллиона человек. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции. Позже более 20 украинских областей отнесли к красной зоне распространения инфекции, там ввели ограничения на работу предприятий и общественных учреждений.