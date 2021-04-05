Назван срок ремонта сгоревшего «Лошарика»

Ремонт на сгоревшем атомном подводном обитаемом аппарате АС-31 «Лошарик» будет длиться четыре года. Такой срок назвали в оборонно-промышленном комплексе (ОПК), передает ТАСС.

«На ремонт атомной спецподлодки "Лошарик" уйдет до четырех лет. Затем подводный аппарат будет возвращен в боевой состав», — сообщил источник. Однако в пресс-службе ПО «Севмаш», где будут восстанавливать АС-31, не прокомментировали эти данные.

31 марта сообщалось, что специалисты Центра судоремонта (ЦС) «Звездочка» в Северодвинске завершили выгрузку активной зоны ядерного реактора «Лошарика». После этого начались ремонтные работы и модернизация АС-31. Уточнялось также, что титановый корпус станции практически не пострадал, а ядерный реактор обитаемого аппарата заменять не планируется.

«Лошарик» сгорел в июле 2019 года сгорел, в результате чего погибли 14 моряков. Тогда же министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу в кратчайшие сроки восстановить данную АГС.

По официальным данным, АС-31 занималась проведением батиметрических измерений.