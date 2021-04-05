Байдена предупредили о «космической ловушке» России и Китая

Американское издание Foreign Policy предупредило, что администрации президента США Джо Байдена необходимо избегать «подозрительных» международных договоров по космосу, чтобы не попасть в «ловушку» России и Китая.

Как полагают авторы публикации, Москва и Пекин «занимаются разработкой и размещением как наземного, так и размещаемого в космосе оружия для борьбы со спутниками», в то же время подталкивая Вашингтон к соглашениям о запрете подобного вооружения.

Издание также обратило внимание на представленный Россией и Китаем в ООН Договор о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве. По мнению автора статьи, документ защитит размещенное на орбите оружие и одновременно попытается связать руки Вашингтону.

Китай уже разработал установки, способные сбивать вражеские спутники, а Россия протестировала вооружение, которое сможет уничтожать околоземные аппараты стран НАТО, отмечается в материале.

Ранее в марте командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд заявил, что возможности России и Китая в космическом пространстве вызывают опасения у Вашингтона. По его словам, один из российских спутников способен уничтожать спутники США на околоземной орбите.