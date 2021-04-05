Российский актер Иван Охлобыстин призвал закрыть Первый канал. Свою позицию он объяснил в интервью для StarHit.

Артист заявил, что предпочитает не смотреть, как и этот телеканал, так и «Россию-1». Охлобыстин подчеркнул, что данные каналы не приносят пользы обществу, а Первый канал он обвинил в демонстрации эфиров о «людоедах и извращенцах».

«Честно говоря, закрыл бы их к чертовой матери. Такой негатив у меня в их отношении», — сказал Охлобыстин. Артист признался, что не смотрит телевидение. В качестве исключений он отметил сериалы или передачи, в которых снимался сам.

Ранее актер Иван Охлобыстин предлагал вернуть в России смертную казнь. По его словам, это помогло бы сохранить средства, уходящие на содержание заключенных.