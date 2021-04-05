«Эвертон» на своем поле упустил победу над середняком АПЛ

«Эвертон» на своем поле сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 5 апреля, и завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев мяч забил Хамес Родригес. У гостей голом отметился Миши Батшуайи.

«Эвертон» набрал 47 очков, команда находится на восьмом месте в чемпионате. «Кристал Пэлас» имеет в активе 38 очков и занимает 12-ю позицию.

«Эвертон» в следующем туре 12 апреля на выезде сыграет с «Брайтоном». «Кристал Пэлас» двумя днями раньше дома примет «Челси».