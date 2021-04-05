Итальянцы массово поехали в Сан-Марино за российской вакциной

Жители Италии массово поехали в город-государство Сан-Марино, находящийся на территории страны, чтобы получить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Это единственная прививка, которая в настоящее время доступна в Сан-Марино, сообщает New York Times.

«Чиновники рассказывают, что сотни итальянцев пытаются сделать прививки в Сан-Марино, записываясь на прием. Некоторые даже приезжают, тщетно пытаясь получить укол», — говорится в публикации. Отмечается, что хотя бы одну дозу прививки получили 26 процентов жителей города-государства, что в два раза превышает средние показатели по Европе.

В Сан-Марино, где проживает 33 тысячи человек, был выявлен один из самых высоких уровней смертности от COVID-19 в мире. Изначально власти государства планировали наладить импорт препарата из Италии, однако соответствующее соглашение не было реализовано, и Сан-Марино пришлось обращаться за поставками к Москве.

Первые дозы российской вакцины были доставлены в Сан-Марино 23 февраля. 26 февраля стартовала массовая вакцинация с применение этого препарата.

«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.